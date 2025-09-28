Pixabay O mercado sul-coreano seria totalmente aberto a produtos dos Estados Unidos sem tarifas adicionais

A Coreia do Sul informou que não tem condições de pagar os US$ 350 bilhões em dinheiro antecipado aos Estados Unidos, como sugerido pelo presidente Donald Trump, em um acordo comercial que prevê redução de tarifas sobre produtos sul-coreanos.

O valor representa mais de 80% das reservas internacionais do país, estimadas em US$ 410 bilhões, e um desembolso imediato poderia desestabilizar a economia sem mecanismos de proteção, como um swap cambial bilateral.

O acordo informal entre os dois países, firmado em julho, previa a redução das tarifas americanas de 25% para 15% sobre importações sul-coreanas, com exceção de aço, alumínio e cobre.

Em contrapartida, a Coreia do Sul se comprometeria a investir US$ 350 bilhões em projetos nos EUA e comprar cerca de US$ 100 bilhões em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos americanos.

O mercado sul-coreano seria totalmente aberto a produtos dos Estados Unidos sem tarifas adicionais.

Na quinta-feira (26), Trump afirmou que o investimento seria realizado "upfront" e citou os casos do Japão e da Coreia do Sul, destacando que os fundos e projetos estariam sob controle americano.

Em resposta, o conselheiro presidencial de segurança nacional da Coreia do Sul, Wi Sung-lac, declarou no sábado (27) à TV Channel A News que o pagamento em dinheiro é "objetivamente e realisticamente impossível".

O presidente Lee Jae-myung já havia alertado sobre o risco de uma crise financeira caso o valor fosse desembolsado de imediato.





Negociações

Desde julho, as negociações permanecem em impasse, principalmente devido a divergências sobre o controle dos fundos e a estrutura de pagamento. A Coreia do Sul propõe alternativas como empréstimos, garantias e swaps cambiais para diluir o impacto econômico.

O país pretende utilizar a cúpula da APEC, que será realizada em novembro na Coreia do Sul, como oportunidade para avançar na formalização do acordo, evento ao qual Trump deve comparecer.