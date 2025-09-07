Stefano Carati/Reprodução Gran Zebrù é uma montanha dos Alpes Ortler, na Itália

Um alpinista alemão de 31 anos morreu na manhã deste domingo (07) ao cair de 200 metros durante a descida do cume da Gran Zebrù, montanha de 3.851 metros nos alpes italianos, em Bolzano. As informações são da revista alemã Spiegel.

O acidente, causado por perda de equilíbrio ainda sem explicação, ocorreu a cerca de 3.500 metros de altitude, e a vítima teve morte instantânea, segundo o socorro alpino italiano.

O companheiro de escalada, que presenciou a queda, ficou em estado de choque. Ambos haviam passado a noite anterior em um abrigo temporário antes de iniciar a descida.

O corpo do alpinista foi retirado por helicóptero, e o sobrevivente também foi resgatado por via aérea. A nacionalidade da vítima foi confirmada como alemã posteriormente.

O Bolzano é destino frequente de alpinistas, especialmente alemães, e abriga o Ortler, pico mais alto da região, com 3.905 metros.





Acidente anterior na Áustria

No sábado (06), uma alpinista alemã de 50 anos morreu ao cair de grande altura na cordilheira Mieminger Kette, nos a lpes austríacos, enquanto escalava com o marido.

O acidente ocorreu abaixo dos 2.741 metros do pico, e a mulher foi encontrada morta pelos socorristas, segundo a polícia local.

O esposo, de 56 anos, desceu sozinho e foi resgatado de helicóptero sem ferimentos. As causas da queda ainda são investigadas.

No mesmo dia, duas outras mulheres, uma alemã de 57 anos e uma russa de 47, precisaram ser resgatadas de helicóptero do Grossglockner, o ponto mais alto da Áustria, após sofrerem ataques de pânico enquanto escalavam com amigos. Ambas foram levadas a uma cabana na montanha, levemente resfriadas, mas sem ferimentos.