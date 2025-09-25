Um grupo de 25 criminosos armados e encapuzados assaltaram uma joalheria na Califórnia, Estados Unidos, levando cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,3 milhões) em peças de luxo. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (22) no shopping City Center Bishop Ranch, segundo a polícia local.
Imagens divulgadas pela emissora norte-americana ABC7 mostram o grupo mascarado invadindo a loja Heller Jewelers, quebrando vitrines com marretas e picaretas. Portas automáticas chegaram a se fechar, prendendo parte dos criminosos, que conseguiram escapar após um deles atirar contra a entrada.
Os assaltantes fugiram em seis veículos estacionados em frente ao shopping. De acordo com a polícia dos EUA, sete suspeitos já foram presos, incluindo um menor de idade, e parte das joias, além de duas armas, foi recuperada. Confira imagens do crime:
Presos
Os detidos têm entre 17 e 31 anos, moradores da região de Oakland, na região da Baía de São Francisco. As autoridades acreditam que a quadrilha esteja ligada a outros roubos semelhantes na mesma área.
Segundo a polícia, os criminosos fugiram em alta velocidade, chegando a ultrapassar os 160 km/h, o que levou os agentes a suspender a perseguição por questões de segurança pública. O caso segue sob investigação.
Esta não é a primeira vez que a Heller Jewelers é alvo de uma ação desse porte. Em março de 2023, sete homens mascarados invadiram a loja durante um feriado nacional e levaram US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões) em joias.
Na época, os suspeitos foram localizados graças a um dispositivo de GPS escondido em um Rolex roubado.