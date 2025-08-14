Reprodução/redes sociais Motorista reage a tentativa de assalto em trânsito no Brooklin e atira em criminoso

Um motorista de 27 anos reagiu a uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (12), no Brooklin, zona sul de São Paulo, e matou o ladrão. Em nota enviada ao iG, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como roubo e legítima defesa.

Segundo a SSP, o suspeito, de 35 anos, estava armado em uma motocicleta quando abordou o carro do motorista, que estava acompanhado da irmã. Durante a ação, a vítima tomou a arma da mão do criminoso e disparou três vezes.

Mesmo ferido, o homem abandonou a moto e tentou fugir a pé, mas deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu.

A moto usada no crime era roubada e foi apreendida. Segundo a investigação, objetos encontrados com o assaltante foram reconhecidos pela vítima. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como roubo, legítima defesa, homicídio e apreensão de veículo.

Veja o vídeo da ocorrência:





Nota enviada pela SSP

Um homem de 35 anos morreu após tentar roubar um motorista na tarde da terça-feira (12), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, zona sul de São Paulo. O motorista, de 27 anos, estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta.

Durante a ação a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou. Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu.





Os pertences do autor foram reconhecidos pelas vítimas. A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP (Dr. Ignácio Francisco).