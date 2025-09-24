Reprodução/freepik Planeta Terra visto do espaço.

A vida na Terra depende de condições ambientais relativamente estáveis, como biodiversidade preservada, clima equilibrado e oceanos limpos. Fatores como esses garantiram os 11.700 anos de desenvolvimento da espécie humana e de outras formas de vida em nosso planeta no período Holoceno.

Em 2023, uma equipe de cientistas definiu nove processos essenciais para a manutenção de um sistema terrestre estável e resiliente.

O conceito dos chamados limites planetários foi proposto pela primeira vez em 2009, por um grupo de 28 cientistas reunidos no Stockholm Resilience Centre, liderados por Johan Rockström. Baseado em insights de diferentes áreas de pesquisas sobre mudanças globais, o modelo identificou nove processos de mudança global provocados por ações humanas.

Os limites planetários representam medições quantitativas que determinam até onde a interferência humana pode se exercer de forma segura sobre esses processos.

Os limites planetários são interdependentes, portanto, não podem ser considerados isoladamente. Uma ação que afete um dos nove processos pode impactar os demais. Somente respeitando os nove limites é possível manter a Terra estável e favorável à vida humana.

Ultrapassar esses limites poderia levar a mudanças ambientais irreversíveis e abruptas, como o aumento da temperatura global, do nível do mar e de eventos climáticos extremos.

Essas nove fronteiras planetárias foram o que o Centro de Resiliência de Estocolmo chama de espaço seguro para a humanidade. Cada um desses limites é agrupado em diferentes zonas:

De risco

De risco crescente

De alto risco

Conheça os nove limites planetários

Mudança climática

﻿Para avaliar o estado atual da mudança climática, cientistas avaliam a concentração de CO2 (gás carbônico) na atmosfera e o forçamento radiativo (indicador de alteração no equilíbrio energético do sistema Terra-atmosfera que mede o aquecimento da superfície da Terra).

O limite de CO2 considerado seguro é de 350 ppm, enquanto o valor atual é de 417 ppm. No caso do forçamento radiativo, o limite é de 1 watt/m², enquanto o nível registrado atualmente é de 2,91 watt/m².

Integridade da Biosfera



A biosfera corresponde à camada da Terra onde existe vida, englobando todos os ecossistemas. Ela é medida de acordo com a diversidade genética e a integridade funcional.

Nesse caso, o limite de diversidade genética corresponde à quantidade de espécies extintas. O limite seguro é de menos de 10 extinções por milhão de espécies ao ano, enquanto o valor atual é de 100 extinções.

Mudanças no uso da terra

Ações humanas no meio ambiente, especialmente voltadas para o uso da terra em atividades como agropecuária e urbanização, são avaliadas de acordo com a porcentagem de áreas verdes que existem hoje, comparadas à cobertura original.

O limite mínimo é de 75%, enquanto o valor atual é de 60%.

Uso de recursos hídricos

Mudanças nos recursos hídricos são medidas com base nos usos da água doce (água azul) e da água disponível no solo para vegetação (água verde).

O limite seguro para o uso da água azul é um desvio de até 10,2% em relação ao estado pré-industrial. Atualmente, esse desvio chega a 18,2%, acima do limite. No caso da água verde, o limite é de 11,1%, enquanto o valor atual é de 15,8%, também ultrapassando a faixa segura.

Cliclos biogeoquímicos

Os limites biogeoquímicos correspondem ao movimento dos elementos químicos entre os seres vivos, a água, o solo e a atmosfera. Os pesquisadores avaliam os ciclos do fósforo e do nitrogênio.

O limite do fluxo do fósforo dos sistemas de água doce para o oceano considerado seguro é de 11 Tg (Teragramas) de fósforo por ano. A medição atual é de 22,6 Tg. Enquanto isso, o limite considerado seguro de fixação de nitrogênio é de 62 Tg por ano. O valor registrado atualmente é de 190 Tg.

Acidificação dos oceanos

﻿A acidificação dos oceanos é a diminuição do pH das águas oceânicas devido à absorção de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera, causada principalmente pelas emissões humanas. Esse processo é medido de acordo com o estado de saturação da aragonita na superfície do mar.

A aragonita é uma rocha formada por carbonato de cálcio, que fica saturada na medida em que os oceanos ficam mais ácidos. O limite seguro de saturação mínima é de 2,75 Ωarag, enquanto o valor atual é de 2,8 Ωarag. Sendo assim, o limite ainda não foi ultrapassado.

Carga de aerosol atmosférico

A carga de Aerosol atmosférico é um conjunto de partículas minúsculas - sólidas ou líquidas - suspensas no ar, que pode ser liberado com a queima de combustíveis fósseis.

Ela pode ser medida pela diferença em hemisférios diferentes. O limite considerado seguro é de 0,1 de diferença, enquanto o valor atual é de 0,076. Com isso, o limite não foi ultrapassado.

Esgotamento de ozônio estratosférico

Corresponde à destruição da camada de ozônio e é medido pela concentração de O3 na estratosfera. Nesse caso, o risco está na redução da camada.

O limite considerado seguro é de 276 DU de O3, enquanto o valor atual é de 284 DU. O limite ainda não foi ultrapassado, e é o único que não está se intensificando.

Novas entidades

Essa categoria corresponde à porcentagem de produtos químicos sintéticos liberados no ambiente sem testes de segurança adequados. Esse é o limite mais incerto, já que não se sabe quanto desses produtos já foram arremessados na Terra, ou quais impactos eles podem causar ao sistema planetário.

Como eles não existiam no período Holoceno, os cientistas definem seu limite em 0%.