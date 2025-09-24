Tiktok/ The Pattaya News Thailand Vídeo mostra cratera gigante abrindo em avenida de Bangkok

Uma enorme cratera de cerca de 50 metros de profundidade surgiu em uma avenida movimentada no centro de Bangkok, capital da Tailândia nesta quarta-feira (24). O incidente ocorreu em frente ao Hospital Vajira e comprometeu tanto o tráfego quanto o funcionamento de serviços públicos na região. A unidade de saúde suspendeu o atendimento a novos pacientes.





De acordo com autoridades locais, o buraco ocupa uma área de aproximadamente 900 metros quadrados e foi causado por deslizamentos relacionados às obras do metrô. Equipes de emergência foram acionadas e conseguiram conter o avanço do colapso no solo.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que a cratera se abre, engolindo tudo ao redor. Entre os objetos atingidos, estão dois postes de energia e um caminhão-reboque da polícia. Outras gravações mostram motoristas recuando seus veículos para evitar a queda, enquanto um carro acabou ficando preso na borda.





O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, explicou que a movimentação da terra da obra provocou o desmoronamento. Já o prefeito de Bangkok, Chadchart Sittipunt, relatou que o rompimento de um cano contribuiu para o corte no fornecimento de água e energia.

Até o início da tarde no horário local (2h em Brasília), as autoridades informaram que não havia risco de novos desabamentos, mas que a área seguia sob monitoramento.