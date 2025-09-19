Reprodução: Polícia Civil SP Prisão foi feita após uma tentativa de roubo frustada, nesta madrugada, no Morumbi

Uma série de itens roubados por uma quadrilha especializada em assaltos a residências na capital paulista foi recuperada pela Polícia Civil de São Paulo, nesta sexta-feira (19).

De acordo com os policiais, eles estavam com Diego Fernandes de Souza, conhecido como “Minotauro”, apontado comoo maior ladrão de residências de São Paulo e mentor do grupo criminoso que atuava principalmente na região do Morumbi, na zona sul.



Entre os objetos recuperados, estavam relógios e quadros, com dois deles avaliados em R$ 6 milhões.



Com o suspeito, os investigadores encontraram pelo menos 20 obras de arte que teriam sido roubadas em 2021.



Um homem que guardava as peças na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul, onde Minotauro foi detido, vai responder por receptação.



Ele era foragido por roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de armas.



A prisão ocorreu após uma tentativa de invasão a um condomínio de luxo no Morumbi, durante a madrugada desta quinta-feira que tinha o modus operandi do investigado. Os policiais suspeitam de sua participação.



De acordo com nota da Polícia Civil ao Portal iG, um trabalho de inteligência realizado pela 4ª Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Deic, chegou ao endereço onde o foragido estava se escondendo.

Segundo a Polícia Civil, mesmo quando não participava diretamente das ações, o detido coordenava os crimes, usava violência contra reféns.



Ele mantinha como alvo preferencial a região do Morumbi, pela proximidade com a comunidade de Paraisópolis.

Ação nesta madrugada



Na ação desta madrugada, criminosos armados invadiram uma creche municipal na região da Super Quadra Morumbi, na Vila Suzana.

O prédio fica ao lado de um condomínio de alto padrão, que seria o verdadeiro alvo.







Moradores perceberam a movimentação por volta das 2 horas e acionaram a polícia. Houve troca de tiros.



Os assaltantes fugiram pulando de telhado em telhado. Um deles invadiu uma casa e fez um morador refém. Ele foi preso pela manhã.



Outro suspeito também foi capturado durante as buscas. A polícia segue à procura dos demais envolvidos.



O caso está sob investigação do 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi). A casa invadida será periciada.