Reprodução Autoridades do Texas informaram que atirador estava em prédio e mirava em imigrantes detidos

Um ataque a tiros em uma instalação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em Dallas, Texas, deixou ao menos dois mortos e três feridos na manhã desta quarta-feira (24). Segundo autoridades, o atirador abriu fogo contra o prédio de detenção de imigrantes a partir de uma construção vizinha e, em seguida, tirou a própria vida.

As vítimas seriam imigrantes sob custódia que estavam em uma área de segurança do centro de detenção. Nenhum agente federal foi atingido, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS). Dois feridos foram levados ao hospital, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

Reações

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou em uma rede social que ainda não há clareza sobre a motivação do ataque. O diretor interino do ICE, Todd Lyons, confirmou que os disparos foram feitos do lado de fora da instalação, em um ataque que teria características de ação de um sniper.

O caso ocorre após uma série de incidentes recentes em unidades do ICE. Em agosto, um homem foi preso em Dallas depois de entrar no prédio afirmando carregar uma bomba em uma mochila.





No mês passado, tiros foram disparados contra escritórios do órgão em San Antonio, sem deixar feridos. Em julho, um protesto em Alvarado terminou em confronto e um policial foi baleado no pescoço.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, se manifestou nas redes sociais. “Os ataques contra as forças de segurança, especialmente contra o ICE, precisam acabar. Rezo pelas vítimas e suas famílias”, escreveu.