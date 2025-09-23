Reprodução/Instagram Trump se encontrou com Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um novo posicionamento em relação à guerra na Ucrânia durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na terça-feira (23). Essa foi apenas mais uma mudança de tom do líder norte-americano.

Após encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele declarou em sua rede social Truth Social que a Ucrânia pode recuperar todo o território perdido para a Rússia desde 2022 e “ir além”, mencionando a possibilidade de retomada da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Trump afirmou que a Ucrânia tem condições de “recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, ir ainda mais longe que isso”.

A mudança ocorre depois de Zelensky apresentar avanços no campo de batalha, o que levou o líder ucraniano a classificar a declaração como um “grande avanço”.

Zelensky também relatou que Trump se mostrou disposto a oferecer garantias de segurança à Ucrânia no período pós-guerra. Paralelamente, as primeiras-damas dos dois países discutiram o resgate de crianças ucranianas levadas pela Rússia.

Trump e sua mudança sobre o Brasil

Reprodução/Youtube Donald Trump discursa na ONU





No mesmo dia, Trump falou sobre o Brasil durante seu discurso na ONU. Ele relatou um encontro breve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos corredores da Assembleia, descrevendo o episódio como um abraço de cerca de 30 segundos.

O presidente norte-americano disse ter tido uma “química excelente” com Lula, a quem chamou de “um cara legal”.

Também anunciou que ambos devem se reunir na próxima semana para tratar das tarifas de 50% aplicadas pelos EUA às exportações brasileiras, impostas em retaliação ao julgamento de Jair Bolsonaro.

Apesar dos elogios pessoais, Trump afirmou que o Brasil “está indo mal” economicamente e citou “censura e perseguição” como críticas gerais ao país. Ele mencionou ainda que as tarifas foram consequência desse contexto, mas evitou ataques diretos a Lula.

O tom contrasta com declarações anteriores, quando classificou o governo brasileiro como “radical de esquerda” e defendeu medidas punitivas, incluindo restrições a vistos para a delegação brasileira.

O discurso de Lula na abertura da Assembleia reforçou o distanciamento entre os dois líderes. O presidente brasileiro defendeu a soberania nacional, criticou agressões ao Judiciário, condenou o conflito em Gaza e alertou contra “falsos patriotas” que ameaçam a democracia, em referência indireta ao bolsonarismo e à pressão externa.

Trump critica a Rússia

Reprodução/TV Globo Putin e Trump se cumprimentaram em encontro no Alasca em agosto





Em sua posição mais recente, Trump também elevou o tom contra a Rússia. Após a reunião com Zelensky, ele escreveu que Moscou é um “tigre de papel” e que Vladimir Putin “está em problemas”, indicando que o país não teria a força militar que aparentava.

Durante seu discurso na ONU, sem citar nomes, fez referências ao “expansionismo de certas nações” e ao “desrespeito à soberania”, declarações interpretadas como recados a Putin.

O contraste com posições anteriores é grande. Até agosto, Trump pressionava Kiev por um cessar-fogo que incluía concessões territoriais, postura que gerava críticas na Ucrânia.

Ao longo de sua trajetória política, ele elogiou Putin em diferentes ocasiões e defendia negociações com cessões como solução para o conflito. A sinalização em Nova York aponta uma mudança em relação a essa linha adotada em encontros anteriores.