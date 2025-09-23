Reprodução/freepik NASA diz que a atividade solar está aumentando.

A NASA anunciou que o Sol está se tornando cada vez mais ativo nos últimos 16 anos. O estudo da agência, publicado no início de setembro na revista científica Astrophysical Journal Letters, aponta que a atividade solar aumentou depois de 2008, após décadas de declínio.

Por meio de comunicado, o físico especializado em plasma espacial do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA e autor principal do estudo, Jamie Jasinski, explicou que, inicialmente, esse declínio foi interpretado como indicativo de uma fase de inatividade histórica na superfície do Sol.

“Todos os sinais apontavam para que o Sol entrasse em uma fase prolongada de baixa atividade. Por isso, foi uma surpresa ver essa tendência se reverter. O Sol está despertando lentamente."

A pesquisa apontou que o aumento na atividade solar pode influenciar o clima espacial, contribuindo para mais tempestades solares, erupções solares e ejeções de massa coronal.





Os padrões do clima espacial podem afetar as operações de naves espaciais e colocar em risco a segurança de astronautas. De acordo com a NASA, eles também podem ser sentidos na Terra, já que o clima espacial pode impactar redes de energia, sistemas de GPS e comunicação por rádio.

A tendência de queda foi registrada entre 1980 e 2008, quando a agência espacial determinou que o Sol havia atingido sua fase de atividade mais fraca desde que começou a ser medida. Segundo a NASA, a atividade do Sol, ou sua inatividade, tende a variar em ciclos de 11 anos, embora alguns padrões se estendam por períodos mais longos.

A Terra está no Ciclo Solar 25, que começou em 2020.

De acordo com o National Weather Service, o ciclo solar anterior manteve uma duração média de 11 anos e foi o mais fraco a ocorrer em um século. Cientistas acreditavam que o Sol permaneceria no que chamam de "mínimo solar profundo" , levando a uma nova fase de atividade historicamente baixa.

Ao contrário do esperado, o estudo registrou rajadas crescentes de plasma solar e medições mais fortes do campo magnético em todo o sistema solar, todos afetados pelo Sol.

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), espera-se que o Ciclo Solar 26 comece entre janeiro de 2029 e dezembro de 2032, embora a agência ainda não tenha produzido uma previsão para o próximo ciclo.