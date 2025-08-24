WABC\Reprodução Disparos foram feitos durante um torneio de basquete

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio na noite de sábado (23) em um parque no Bronx, em Nova York, durante um torneio de basquete juvenil, segundo informou o Departamento de Polícia da cidade (NYPD). As informações são da emissora WABC.

Os tiros começaram por volta das 20h27, no horário de Brasília, quando diversos atiradores abriram fogo contra a multidão, conforme comunicado do NYPD. Muitas pessoas correram para se proteger após o ataque.

Policiais encontraram no local um homem de 32 anos atingido no peito e uma adolescente de 17 anos baleada no rosto. Ambos foram levados ao Jacobi Medical Center, onde o homem não resistiu aos ferimentos. A jovem permanece em estado crítico, segundo a polícia.

Outras três pessoas chegaram por conta própria a hospitais da região. Entre elas estão um homem de 30 anos e uma mulher de 29, ambos baleados nas costas, que seguem em condição estável.

Um homem de 42 anos, ferido no braço, também recebeu atendimento no Montefiore Hospital e está fora de risco.

O nome da vítima fatal não foi divulgado até que a família seja notificada.

A polícia informou que pelo menos quatro pessoas foram levadas para interrogatório após o ataque, mas não detalhou se houve acusações formais, segundo a WABC.

Histórico de violência

No último dia 17 de agosto, outro tiroteio com múltiplos atiradores deixou três mortos e 11 feridos dentro do bar e restaurante Taste of the City Lounge, no Brooklyn.

De acordo com uma porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), as investigações apontaram que o episódio teve relação com gangues. Dois suspeitos seguem foragidos.

Três homens, de 27 e 35 anos, além de outro, cuja idade não foi divulgada, morreram no tiroteio. Os oito feridos foram levados a hospitais da região sem risco de morte, informou a emissora NBC News.





Queda nas estatísticas

Apesar dos recentes episódios, relatórios divulgado pelo NYPD, referente à semana de 11 a 17 de agosto de 2025, aponta redução nos homicídios e incidentes com armas de fogo tanto na cidade como no distrito do Bronx. Os números são preliminares e ainda podem sofrer ajustes.

Na cidade de Nova York, foram registrados 201 homicídios no acumulado do ano, queda de 19,6% em comparação aos 250 casos no mesmo período de 2024.

O número de vítimas de disparos caiu de 700 para 564, uma redução de 19,4%. Já os incidentes de disparos passaram de 572 para 459, uma baixa de 19,8%. Para efeito de comparação, no ano completo de 2024 foram 382 homicídios.

No Bronx, o relatório mostra que os homicídios diminuíram de 75 para 64, uma queda de 14,7%. As vítimas de disparos somaram 202 neste ano, contra 268 em 2024, redução de 24,6%.

Também houve menos registros de incidentes com armas de fogo, que caíram de 211 para 173, o equivalente a 18% de queda. Em todo o ano de 2024, o distrito contabilizou 123 homicídios.