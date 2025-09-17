Instagram Vídeo flagra pítons gigantes duelando em telhado

A Biblioteca de Maleny, localizada na região montanhosa de Sunshine Coast, na Austrália, foi palco de um espetáculo inusitado: dois machos da espécie Morelia spilota variegata, conhecida como píton-tapete, travaram uma intensa l uta no telhado do edifício. A disputa, típica da temporada de acasalamento, visava a atenção de uma fêmea e culminou com os répteis caindo da estrutura.





A Morelia spilota variegata é uma subespécie de píton encontrada no norte da Austrália, especialmente entre Kimberley e a Península de Cape York. Adultos geralmente atingem cerca de 2 metros de comprimento, embora alguns exemplares possam chegar a 2,5 metros. Sua coloração varia de bege a marrom, com manchas negras ou cinzas, podendo apresentar também tons de amarelo, dourado e ferrugem, dependendo da região.

Apesar de não serem venenosas, essas serpentes são predadoras habilidosas, utilizando a constrição para subjugar suas presas. Sua dieta inclui aves e mamíferos, e em áreas florestais, são predominantemente arborícolas, alimentando-se de possums e outros pequenos mamíferos.

O comportamento observado em Maleny é comum entre os machos durante a época de reprodução, quando competem fisicamente para atrair a atenção das fêmeas. Após o combate, é provável que os répteis tenham se afastado para retomar suas atividades habituais na natureza.





O incidente foi registrado por moradores locais e compartilhado nas redes sociais, gerando curiosidade e admiração pela fauna australiana. Especialistas em herpetologia destacam que, embora impressionante, a cena reflete comportamentos naturais da espécie e não representa risco para os seres humanos.

Para aqueles interessados em observar mais sobre o comportamento das pítons-tapete e outras espécies nativas da região, a Biblioteca de Maleny e áreas adjacentes oferecem oportunidades para explorar a biodiversidade local de forma segura e educativa.