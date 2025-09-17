Divulgação/Prefeitura de Praia Grande Ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi executado em Praia Grande

O ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, não utilizava um carro blindado no momento em que foi executado por criminosos em Praia Grande, no litoral paulista, na segunda-feira (15).

Entenda o caso: Delegado Ruy Ferraz Fontes é assassinado em Praia Grande (SP)

Fontes foi perseguido por criminosos e atingido por mais de 20 disparos. O carro que ele conduzia bateu contra um ônibus, e em seguida três homens desceram do veículo que fazia a perseguição. Dois deles se aproximaram e voltaram a atirar contra o ex-delegado.

Outras duas pessoas ficaram feridas na ação e foram socorridas pelo Samu para a UPA Quietude.

Apesar de ter direito a escolta policial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que ele não havia solicitado o serviço. Segundo o g1, ele dirigia o automóvel da esposa porque o seu estava em uma oficina passando por blindagem.

Já a Prefeitura de Praia Grande declarou que Fontes se dedicava exclusivamente às funções administrativas como secretário de Administração do município, cargo que ocupava desde janeiro de 2023, "sem relatar preocupações relacionadas à sua segurança pessoal ou mencionar fatos de sua atividade anterior como delegado-geral".

Em entrevista, o prefeito Alberto Mourão (MDB) afirmou que Fontes costumava circular armado e possuía um carro blindado em São Paulo. A reportagem apurou, no entanto, que outro veículo dele também estava em processo de blindagem.

O que é a blindagem?



É um processo que reforça a estrutura de um veículo contra disparos e explosões. O procedimento, que deve ser autorizado pelo Exército Brasileiro, pode levar de 31 a 60 dias para ser concluído.

Durante o processo, o carro é desmontado, para que ele seja blindado por partes. As primeiras são partes opacas, como portas e colunas, e depois os vidros, substituídos por versões resistentes a tiros.

Após o serviço, o proprietário precisa apresentar a Declaração de Blindagem e o Certificado de Segurança Veicular ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para regularizar o registro. Todo o processo é fiscalizado pelo Exército, que mantém o Sistema de Controle de Veículos Blindados (Sicovab).

Quem foi Ruy Ferraz Fontes

Fontes atuou por mais de quatro décadas na Polícia Civil paulista, e sua carreira se destaca pelo combate ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi delegado-geral entre 2019 e 2022 e atuou em delegacias estratégicas como o DHPP, o Denarc e o Deic.

No início dos anos 2000, foi um dos primeiros a mapear a estrutura da facção, identificar suas lideranças e modos de operação. Foi um dos responsáveis pelas apurações do assassinato do juiz Antonio José Machado Dias, o "Machadinho", morto a mando da facção em 2003.

Além disso, em 2006, durante a onda de ataques do PCC em São Paulo, Fontes indiciou alguns dos principais líderes, entre eles Marcos Willians Herbas Camacho, o "Marcola", hoje considerado o chefe máximo da organização criminosa.





O delegado aposentado foi sepultado por volta das 17h30 desta terça-feira (16), no Cemitério da Paz, no Morumbi, Zona Sul da capital. Mais cedo, ocorreu o velório, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), acompanhado por amigos, familiares, políticos e autoridades do estado.

O Portal iG procurou a SSP e a reportagem será atualizada assim que recebermos a resposta.