Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) Vídeo inédito registra acasalamento de onça-preta na Amazônia

Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram documentar em vídeo o acasalamento de uma onça-pintada preta, também conhecida como melânica, com um macho de pelagem comum em ambiente natural.





O registro inédito foi feito em setembro de 2023, no Parque Nacional da Serra do Pardo, no Pará, por meio de armadilhas fotográficas instaladas pelo Projeto ABC Expeditions em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e comunidades locais.

O estudo, publicado na revista científica Ecology and Evolution, fornece informações valiosas sobre o comportamento reprodutivo da espécie e reforça a relevância das pesquisas em Unidades de Conservação para a preservação da biodiversidade amazônica.

A condição genética do melanismo, que dá à onça-pintada a coloração escura, é rara e ocorre em apenas 10% dos indivíduos. Isso torna o flagrante ainda mais especial e significativo para a ciência.





Localizado no coração da Terra do Meio, o Parque Nacional da Serra do Pardo é considerado uma das áreas mais importantes para a conservação da onça-pintada na Amazônia.

O registro histórico contribui para ampliar o conhecimento sobre a espécie e fortalecer estratégias de proteção em uma região marcada por pressões ambientais constantes.