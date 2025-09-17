Reprodução X Tripulação foi salva sem ferimentos

Um passeio marítimo terminou em pânico na Costa da Caparica, região metropolitana de Lisboa, quando um veleiro afundou após ser repetidamente atingido por orcas neste fim de semana.





De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as batidas dos animais danificaram o leme, comprometendo a estabilidade do barco, que começou a encher de água até submergir.

Cinco pessoas estavam a bordo no momento do incidente. Todas foram resgatadas com segurança e não houve registro de feridos.





Somente em 2025, já foram contabilizados mais de 70 encontros desse tipo ao longo da costa portuguesa. As orcas envolvidas pertencem à subpopulação ibérica, que conta com menos de 50 exemplares e está classificada como criticamente ameaçada de extinção.

Apesar de não serem normalmente agressivas, situações semelhantes têm ocorrido com frequência nos mares da Europa. No Brasil, as orcas também podem ser vistas, especialmente no litoral Sul (em estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e em algumas áreas do Nordeste.