Instagram Romeiros arrancam ladrilhos de estátua de São Francisco

Uma cena curiosa registrada pelo médico Max, em Canindé (CE), chamou atenção nas redes sociais e abriu espaço para discussão. Durante visita à estátua de São Francisco de Canindé, romeiros foram flagrados arrancando, com a ajuda de objetos cortantes, ladrilhos da estrutura.





Segundo a tradição local, quando um ladrilho se solta naturalmente enquanto o fiel visita o monumento, o gesto é interpretado como uma bênção. Por isso, as peças são vistas como sagradas pelos devotos. No entanto, o ato de retirar os fragmentos à força levantou questionamentos sobre até que ponto a prática pode ser considerada demonstração de fé ou, ao contrário, um ato de vandalismo que compromete a preservação do patrimônio religioso e cultural.

O registro logo repercutiu entre internautas, que dividiram opiniões. Enquanto alguns defenderam a tradição popular e o simbolismo das peças, outros criticaram a atitude, apontando que a retirada proposital danifica o monumento e desrespeita o espaço de devoção coletiva.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Turismo de Canindé, que informou que a situação já está sendo acompanhada e que será realizada uma coletiva de imprensa na própria estátua para tratar do ocorrido.





Nota da Secretaria de Turismo de Canindé na íntegra:

"Agradecemos o contato. Gostaríamos de informar que a assessoria de comunicação já está ciente do ocorrido e, conforme alinhado com o Prefeito e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, será realizada uma coletiva de imprensa às 11:30 na estátua."