Divulgação/KCNA O líder norte-coreano, Kim Jong Un, visitando uma base de produção de armas nucleares no país

A missão permanente da Coreia do Norte na Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que o país não abrirá mão de seu arsenal de armas nucleares, classificando como “irreversível” sua posição como potência nuclear. A afirmação foi divulgada nesta segunda-feira (15) pela agência estatal KCNA.

Segundo o comunicado, a posição da Coreia do Norte como Estado nuclear foi “permanentemente especificada na lei suprema e fundamental do país”, o que tornaria impossível qualquer retrocesso.

Pressão americana

Pyongyang também criticou a insistência dos Estados Unidos em pressionar pela desnuclearização, chamando a postura de “anacrônica” e de “ato provocativo” que interfere em seus assuntos internos, afirma a agência Reuters.





O regime norte-coreano voltou a justificar seu programa nuclear como uma “opção inevitável” para garantir a defesa diante do que considera ameaças nucleares de Washington.

A Coreia do Norte, oficialmente chamada República Popular Democrática da Coreia (DPRK, na sigla em inglês), vem reiterando que considera suas armas atômicas fundamentais para sua segurança nacional, em meio ao impasse diplomático que há anos paralisa negociações com os EUA e seus aliados.