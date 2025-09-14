Reprodução/ Serviço Geológico Colombiano Terremoto sentido na Colômbia é considerado raso

Um forte terremoto de magnitude 5,7 foi sentido na Colômbia na madrugada deste domingo (14), segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). O tremor ocorreu em uma profundidade de 10 km, o que é considerado raso pelos especialistas.

O serviço geológico dos Estados Unidos (USGS) reportou o terremoto com magnitude de 5,4, enquanto o Serviço Geológico Colombiano (SGC) registrou 5,1. O abalo sísmico atingiu principalmente a área de Antioquia, embora tenha sido sentido em Medellín. Até o momento, não há relatos de feridos ou danos significativos.

Tremor intenso

O jornal El Colombiano chamou o terremoto de intenso, com a classificação de possíveis danos moderados, o que significa, segundo o SGC, que alguns objetos tendem a cair, móveis pesados ​​são deslocados e muitas construções apresentam rachaduras e revestimentos de paredes caindo.

O registro foi feito às 2h08 do horário local (4h08 no horário de Brasília), em local que fica a aproximadamente 550 km da capital Bogotá.





Além disso, o terremoto foi sentido em outras partes do país, incluindo Risaralda, Bogotá, Caldas, Quindío, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Córdoba, Tolima, Chocó, Cundinamarca e Norte de Santander, segundo o Serviço Geológico local.

Outros terremotos

O SGC já havia relatado outros dois terremotos minutos antes do abalo, que acordou mais de uma pessoa no departamento: um de magnitude 2,6 à 1h38 e outro de magnitude 2,5 à 1h50, ambos no fuso-horário colombiano.