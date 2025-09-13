Divulgação/USGS Epicentro do tremor deste sábado, no leste da Rússia

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu neste sábado (13) a costa leste da península de Kamchatka, na Rússia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O alerta foi feito por volta das 0h30, do horário de Brasília.

O sistema norte-americano de alerta de tsunamis chegou a emitir aviso após o tremor, mas a ameaça foi descartada horas depois. Não há registro imediato de feridos ou grandes danos.

Novo grande tremor após dois meses

De acordo com o USGS, o epicentro foi localizado a 111,7 km a leste de Petropavlovsk-Kamchatsky, a uma profundidade de cerca de 39 km. O abalo foi considerado uma réplica do terremoto de magnitude 8,8, o sexto mais forte já registrado no mundo, que atingiu a região em 29 de julho.

O fenômeno ocorreu em uma "zona de subducção", onde a placa tectônica do Pacífico avança em direção à placa da América do Norte a uma velocidade de cerca de 80 milímetros por ano. Nesse processo, o acúmulo de energia gera falhas geológicas que, quando liberadas, provocam terremotos.





Segundo os especialistas, o evento foi resultado de uma falha reversa rasa, em que o bloco superior de rocha desliza sobre o inferior. Tremores dessa magnitude costumam envolver rupturas de aproximadamente 70 km de comprimento por 35 km de largura.

A emissora japonesa NHK, citando a Agência Meteorológica do Japão, informou que não houve alerta de tsunami para o arquipélago, localizado ao sudoeste da península russa.