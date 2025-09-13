Reprodução Policial com metralhadora fazendo escolta

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra do governo Bolsonaro, contou com uma escolta fortemente armada enquanto circulava de carro pelas ruas de Campo Grande nesta sexta-feira (12), chamando atenção dos motoristas.

Um vídeo gravado por um motociclista, postado pela primeira vez no perfil "Campo Grande Mil Grau", mostra dois agentes de segurança em uma moto, com uma metralhadora em mãos, enquanto realizam manobras comuns de escoltas policiais.





A parlamentar deixava a Terceira Igreja Batista de Campo Grande, na Avenida Calógeras, onde havia participado como palestrante. O evento, voltado a lideranças cristãs na política, foi organizado pelo deputado federal Luiz Ovando (Progressistas-MS) e contou ainda com a presença do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).

Fala sobre Bolsonaro

A senadora, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro (PL), entre janeiro de 2019 e março de 2022, comentou sobre a possibilidade do ex-presidente ir para a cadeia.

Segundo o portal Top Mídia News, Damares alertou, durante o seminário que participou nesta sexta, que Bolsonaro deve ir para a cadeia em 20 dias.





"O desejo deles [inimigos] é ver o presidente com uniforme do presídio" , disse a parlamentar, acrescentando que há um recurso a ser apresentado pela defesa, a ser analisado em até 20 dias.

Nas redes sociais, a senadora compartilhou que estava na capital sul-matogrossense para participar do "1º Encontro Político de Lideranças Cristãs" do estado. Ela aproveitou para fazer participação especial em um programa de TV e estreitar laços políticos com a base bolsonarista local.