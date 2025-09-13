Reprodução/ Instagram Declarações de Peninha sobre Charlie Kirk tem repercussão negativa

As declarações sobre a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk feitas pelo historiador, influencer e escritor Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, geraram repercussão negativa e levaram ao cancelamento de eventos.

Entenda o caso: Vídeo: ativista aliado de Trump morre baleado em universidade

Uma roda de conversa promovida pela Livraria da Travessa, no shopping Iguatemi de Porto Alegre, foi cancelada após o vídeo dele ter viralizado.

No perfil da livraria no Instagram, o aviso foi feito via stories.

“O evento 'Porto Alegre, suas histórias e suas livrariais' ,com Eduardo Bueno, que aconteceria hoje 13/09, na Travessa, em Porto Alegre, foi cancelado”.

Em um vídeo posterior à polemica, Peninha diz que o cancelamento foi em comum acordo.









Evento na PUC

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) também cancelou uma apresentação de Peninha, prevista para este domingo (14).

''Eu não acho que a PUC tenha me censurado. Eu acho que a PUC agiu dentro das suas convicções, uma instituição conservadora me pareceu correta'', disse Peninha no mesmo vídeo de retratação.



Parlamentares criticam atitudes de Peninha

Ramiro Rosário (NOVO), vereador de Porto Alegre, e o deputado estadual gaúcho Felipe Camozzato (NOVO) se pronunciaram sobre o assunto.

Ramiro Rosário acusou Eduardo Bueno de promover discurso de ódio. Ele também citou a filha de Bueno, que mora em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. E disse ter alertado o consulado americano sobre “ameaça à segurança de brasileiros e americanos com essas declarações”.

Segundo o deputado, no dia 10 de setembro Eduardo Bueno fez um comentário em vídeo sobre a filha morar em uma localidade próxima ao bilionário Elon Musk e insinuar que um ataque poderia ocorrer.

“Minha filha está morando no Texas. Você acredita que minha filha está em Austin e mora perto de uma das casas de Elon Musk? Não sei o que ela vai fazer lá. Se algum ataque acontecer... [risos]”.

Rosário declarou em sua rede social que a decisão da PUCRS de rescindir o contrato representou uma resposta adequada diante da gravidade das declarações.

Em um vídeo conjunto, Felipe Camozzato e Ramiro Rosário discorrem sobre os atos de Eduardo Bueno. Eles apresentaram outras falas e ações de Peninha e afirmaram que a postura pode incitar seguidores a praticar novos atos.

MPF é acionada contra Peninha

O deputado estadual Guto Zacarias (União) afirmou ter protocolado uma representação no Ministério Público Federal contra Peninha por ter ironizado a morte do ativista Charlie Kirk, de acordo com a Gazeta do Povo.

Para o deputado, a situação caracteriza apologia e incitação ao crime, práticas previstas nos artigos 286 e 287 do Código Penal.

O iG tenta contato com Peninha e o espaço segue aberto para manifestação.