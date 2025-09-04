Centro de Geopesquisa GFZ Helmholtz/Reprodução Quatro dias após tremor em Kunar, novo terremoto atinge região

Um novo terremoto de magnitude 5,6 atingiu nesta quinta-feira (04) a província de Kunar, no leste do Afeganistão, região já devastada por outro tremor de magnitude 6,0 no último domingo (31), que deixou 2.205 mortos e 3.640 feridos, segundo o regime talibã. As informações são do jornal local Tolo News.

O novo tremor, registrado às 14h56, no horário de Brasília (22h26 na hora local), teve epicentro registrado a 36 quilômetros a sudoeste da cidade de Asadabad, com profundidade de 10 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Quatro dias após o terremoto de domingo, os esforços de resgate continuam, com relatos diários de corpos e feridos descobertos sob os escombros.

“ Nas operações de resgate de casas destruídas, centenas de corpos foram recuperados até agora, elevando o total de mártires para 2.205 e o número de feridos para 3.640. As operações continuam em andamento. Barracas foram montadas em várias áreas para o povo, e a entrega de ajuda continua de forma organizada ”, afirmou o porta-voz adjunto do Emirado Islâmico, Hamdullah Fitrat.





Apoio internacional

O terremoto deixou milhares de famílias desabrigadas e provocou danos extensos a casas e propriedades. A entrega de ajuda humanitária é dificultada pelo bloqueio de estradas e pela falta de equipamentos adequados.

Organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), pedem quatro milhões de dólares (cerca de R$ 21,6 milhões) para atender às “imensas necessidades”, enquanto a Organização das Nações Unidas (ONU) já liberou cinco milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões).