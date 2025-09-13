Reprodução X Filho de RFK Jr. e Giulia Be

Conor Kennedy, de 31 anos, filho mais velho de Robert F. Kennedy Jr., anunciou que vai se casar em junho de 2026 com a cantora brasileira Giulia Be, de 26 anos, em uma cerimônia nos Estados Unidos. O inusitado do evento, no entanto, está na lista de convidados, que pode colocar frente a frente os residentes dos Estados Unidos e do Brasil, Donald Trump e Lula, respectivamente.

A confirmação foi feita pela própria cantora em entrevista a veículos brasileiros.

Reprodução Lula e Trump

“Se Trump está nessa lista, então Lula também está”, disse. A artista declarou apoio a Lula nas eleições de 2022, enquanto Trump demonstrou insatisfação recente com a condenação de Jair Bolsonaro, rival do atual presidente.

O casamento estava inicialmente marcado para novembro em São Paulo, mas foi adiado para depois do lançamento do novo álbum da artista, indicada ao Grammy Latino.

Conor Kennedy ganhou notoriedade em 2012 ao namorar Taylor Swift, pouco após a morte de sua mãe, Mary Richardson Kennedy. Na época, a cantora chegou a comprar uma casa em Hyannis Port, no famoso complexo da família Kennedy, antes do fim do relacionamento. Hoje, Conor e Giulia vivem em Los Angeles e anunciaram o noivado com fotos e vídeos nas redes sociais.

Além da música, a família de Giulia Be também tem trajetória política. Seu pai, o empresário Paulo Marinho, de 73 anos, foi senador suplente no Rio de Janeiro. Antigo aliado de Jair Bolsonaro, chegou a ser ministro durante o mandato do ex-capitão.

Segundo o NY Post, Marinho frequentou a alta sociedade internacional nos anos 1970 e 1980, circulou em festas com personalidades como Mick Jagger, Frank Sinatra e Jackie Kennedy Onassis.

Ainda não está definido quantos membros do clã Kennedy participarão da cerimônia. Parte da família tem criticado Robert F. Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos EUA, e alguns parentes chegaram a pedir publicamente sua renúncia ao cargo.