Fernando Frazão/Agência Brasil Setembro deve ter onda de calor

O fim de semana promete extremos no clima brasileiro, enquanto parte do país sofre com calor intenso e ar seco, outras regiões enfrentam temporais e risco de transtornos.

No Centro-Oeste, no interior de São Paulo e Minas, e em áreas do Nordeste, o sol predomina com temperaturas que passam dos 40 °C e umidade crítica, abaixo de 12% em alguns pontos. Já no litoral nordestino, as chuvas devem se intensificar entre Maceió e Recife, especialmente no domingo.

No Sul, o sábado será de sol e calor, mas o domingo trará pancadas de chuva em todos os estados, algumas acompanhadas de raios e trovoadas. O Sudeste terá instabilidade no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde a chuva pode ultrapassar 50 mm, enquanto o interior paulista e mineiro seguirá quente e seco.

No Norte, áreas do Amazonas e Pará também registram temporais, contrastando com a estiagem no restante da região.

O Inmet emitiu alertas de chuvas fortes e ventos intensos em parte do país e recomenda cuidados básicos: não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas, evitar estacionar perto de torres e placas, desligar aparelhos elétricos durante tempestades e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) em emergências.