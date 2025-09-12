Jongsun Lee / Unsplash O eclipse poderá ser visto por uma parte restrita da população mundial

Um novo eclipse solar parcial está previsto para acontecer no dia 21 de setembro, visível para uma parte restrita do planeta. Entre os locais de observação, estão partes da Nova Zelândia, uma faixa estreita do leste da Austrália, ilhas do Pacífico e trechos da Antártida.

Apesar de quase restrito a poucas pessoas, o fenômeno em que a Lua "cobre" parcialmente o Sol registra uma curiosidade: o eclipse deve coincidir com o nascer do sol do dia 22 para os neozelandeses.

Eclipse solar

O fenômeno astronômico acontece quando a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, bloqueando temporariamente a luz solar e escurecendo, por breves momentos, o dia. O eclipse solar pode ser total, quando o astro se encaixa perfeitamente na frente do Sol, formando uma espécie de anel, ou parcialmente, quando apenas parte da estrela é coberta pela Lua.

O eclipse solar do próximo dia 21 terá início às 17h29, atingirá seu máximo às 19h41 e terminará às 21h53 no horário UTC (Coordinated Universal Time), referência internacional baseada no meridiano de Greenwich, em Londres. No horário de Brasília, esses momentos correspondem a 14h29, 16h41 e 18h53, respectivamente.

A duração do fenômeno varia conforme a região, já que cada local acompanha o movimento da Terra de maneira diferente.





Fenômeno peculiar na Nova Zelândia

Para as regiões da Nova Zelândia em que o eclipse solar parcial será visível, o fenômeno deve coincidir com o nascer do sol do dia seguinte, segundo o portal de astronomia do UOL.

Ou seja, os observadores no país podem apreciar o eclipse enquanto o sol surge no horizonte, formando um espetáculo no céu.