Turistas ficam presos em cruzeiro após tsunami

Cerca de 600 turistas ficaram presos em terra a pós um alerta de tsunami interromper as operações de embarque de um cruzeiro turístico no Havaí, na noite de terça-feira (29). O aviso foi emitido após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa leste da Rússia, nas proximidades das Ilhas Curilas, provocando risco de ondas perigosas em várias regiões do Pacífico.

O tremor ocorreu por volta das 2h da manhã (horário local russo) e desencadeou alertas de tsunami para o Japão, o Alasca, o Havaí e outras ilhas da Polinésia. No Japão, ondas de até 60 centímetros atingiram a ilha de Hokkaido. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico passou a monitorar o avanço do fenômeno.

No Havaí, sirenes foram acionadas em áreas costeiras, e a população foi orientada a buscar locais mais elevados. Autoridades locais interromperam atividades turísticas e suspenderam temporariamente o retorno de passageiros ao navio atracado na Ilha Grande.

O governador do Havaí, Josh Green, informou que ondas de até 1,8 metro foram detectadas no Atol Midway e que o impacto local poderia variar. Equipes de emergência foram mobilizadas, com helicópteros e veículos preparados para deslocamentos em áreas alagadas.

Até a manhã desta quarta-feira (30), não havia registro de feridos, mas o alerta de risco permanecia ativo. As autoridades pedem que moradores e turistas sigam as orientações oficiais e evitem áreas costeiras até nova atualização.

O terremoto no Pacífico russo ocorreu menos de 24 horas após outro tremor de menor intensidade ser registrado em águas próximas ao Havaí, reforçando o estado de atenção nas regiões sob influência de placas tectônicas ativas.