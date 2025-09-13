Reprodução/6BC Os três membros da família são acusados de envolvimento no assassinato

Um pai de Nova Jersey, nos EUA, é acusado de matar um homem a tiro e pedir ajuda para a esposa e o filho para esquartejar o corpo com uma serra elétrica, de acordo com autoridades ouvidas pelo NY Post na última quinta-feira (11).

Segundo o Ministério Público do Condado de Camden, Everton Thomas, 41 anos, matou Harold Miller, 48, com um tiro e contou com a ajuda da esposa Sherrie Parker, também de 41, e do filho Deshawn Thomas, de 22 anis, para cortar e esconder o corpo.

O que se sabe até o momento

Os investigadores explicam que Miller havia passado a madrugada do dia 12 de junho jogando cartas na casa de um amigo na região de Camden. Câmeras de segurança registraram que, por volta das 11h30 da manhã, ele entrou na residência da família Thomas, onde pouco depois vizinhos relataram ter ouvido um disparo.

A vítima nunca saiu do imóvel, e dois dias depois foi registrada como desaparecida, aponta o canal ABC.

Uso de serra elétrica

Reprodução/6ABC Casa da família onde o crime teria acontecido, em Nova Jersey





Segundo a Promotoria, após o crime, Parker e Deshawn compraram uma motosserra, sacos de lixo, recipientes e produtos de limpeza. Imagens de câmeras de vigilância mostraram Everton e o filho carregando sacolas pesadas até caçambas de lixo em um conjunto de apartamentos da cidade.

Uma testemunha contou para a polícia que o filho de Everton Thomas confessou ter ajudado a “cortar um corpo” a pedido do pai. Outro morador da casa relatou que, por três dias, Everton impediu o acesso ao porão, enquanto a mãe dizia que “uma esposa tem que fazer o que tem que fazer” e que não abandonaria o marido.

Acusados por três crimes

No dia 20 de junho, a polícia de Camden cumpriu mandado de busca na residência, encontrou manchas de sangue e apreendeu uma arma carregada com o pai. No dia seguinte, ele tentou fugir para o Canadá em um ônibus, mas foi detido na fronteira, em Buffalo.





Everton responde por homicídio em primeiro grau, ocultação e profanação de cadáver em segundo grau e destruição de provas em quarto grau.

A esposa e o filho foram indiciados por ocultação de cadáver e destruição de provas. Até o momento, o corpo de Harold Miller não foi localizado.