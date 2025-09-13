Agência Central de Notícias da Coreia A filha de Kim Jong Un tem feito cada vez mais aparições públicas

A filha do líder norte-coreano Kim Jong Un voltou a chamar atenção internacional ao acompanhá-lo em sua recente viagem à China, o seu primeiro deslocamento do dirigente a um grande encontro de líderes mundiais.

A presença da jovem, que aparece cada vez mais ao lado do pai em eventos de destaque, reforçou a percepção de que ela pode estar sendo preparada para sucedê-lo no comando da Coreia do Norte, segundo jornalistas sul-coreanos da agência AP News.

Quem é ela?

Acredita-se que a jovem se chame Kim Ju Ae e idade no entorno dos 13 anos, embora sua identidade nunca tenha sido confirmada pela imprensa estatal norte-coreana, que a descreve apenas como “a filha mais amada” ou “respeitada” de Kim Jong Un.

A informação sobre o nome vem de um relato do ex-jogador da NBA Dennis Rodman, que disse ter segurado a filha do líder em uma viagem a Pyongyang em 2013.

Segundo a inteligência sul-coreana, ela teria nascido em 2013 e seria a segunda de três filhos do casal Kim Jong Un e Ri Sol Ju. Segundo a AP News, um irmão mais velho e um terceiro filho, de sexo desconhecido, também fariam parte da família.

Pode ser a próxima líder do país

Imagens divulgadas pela mídia oficial mostraram a filha de Kim Jong Un descendo do trem atrás do pai e à frente da chanceler Choe Son Hui. Ela foi registrada aplaudindo quando diplomatas norte-coreanos em Pequim se curvaram a Kim Jong Un e sentada próxima a ele em uma reunião com autoridades.

De acordo com a Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS), a viagem teria servido para dar à jovem sua primeira experiência internacional e consolidar seu status como provável herdeira. A presença dela ganhou destaque inclusive nos principais veículos estatais chineses, voltados ao público comum.

Ascensão e disputa

Kim Ju Ae foi apresentada ao público pela primeira vez em novembro de 2022, durante um teste de míssil balístico intercontinental. Desde então, sua imagem tem sido cuidadosamente construída.

A menina já participou de lançamentos de armamentos, desfiles militares e da inauguração de um destroier naval. Mais recentemente, passou a aparecer também em eventos econômicos e culturais, como a abertura de um resort à beira-mar, do qual turistas russos tiveram acesso.





Apesar da crescente exposição, os jornalistas sul-coreanos levantam dúvidas sobre a viabilidade de uma sucessão feminina em um regime historicamente patriarcal. Desde a fundação da Coreia do Norte, em 1948, apenas homens da dinastia Kim governaram o país: Kim Il Sung, seguido por seu filho Kim Jong Il e, desde 2011, Kim Jong Un.

Embora a NIS avalie que a suposta Kim Ju Ae seja a sucessora mais provável, alguns especialistas acreditam que o líder, ainda jovem e em boas condições de saúde, deve permanecer no poder por muitos anos. Além disso, ressaltam a forte resistência cultural e política a uma liderança feminina no regime norte-coreano.