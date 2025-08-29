kcna Líder norte-coreano estará na China

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un participará do desfile militar conhecido como “Victory Day”, que ocorrerá na próxima quarta-feira (3), na Praça Tiananmen, em Pequim. A cerimônia marca o 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial e a resistência chinesa contra a agressão japonesa.

O presidente da China, Xi Jinping, liderará o evento, que terá como convidados de honra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte.

A participação de Putin reforça a parceria estratégica com a China, em meio a sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia em 2022.

Já Kim participará de sua primeira visita à China desde janeiro de 2019 e do primeiro evento multilateral com líderes mundiais desde que assumiu o poder em 2011.

Além dos líderes russos e norte-coreanos, estão confirmadas presenças de autoridades internacionais, incluindo o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian; o presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko; o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic; e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, único representante de país da União Europeia.

Também participarão o chefe da junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, o representante da ONU, Li Junhua, e o ex-primeiro-ministro japonês, Yukio Hatoyama. Líderes de Estados Unidos, Japão e países da Europa Ocidental não estarão presentes.

Desfile

O desfile terá duração de 70 minutos e contará com mais de 10 mil soldados, mais de 100 aeronaves e centenas de equipamentos terrestres.

Entre os equipamentos em exibição estão drones, sistemas de interferência eletrônica, armas hipersônicas, tecnologias de defesa aérea e mísseis estratégicos, todos produzidos na China. O objetivo é demonstrar a capacidade militar e tecnológica do país.





Laços econômicos

A presença de Putin e Kim ao lado de Xi é interpretada como um sinal de solidariedade entre os três países frente à ordem global liderada pelos Estados Unidos. A China mantém parceria estratégica com a Rússia, incluindo compra de petróleo e fornecimento de tecnologia de dupla utilização.

Com a Coreia do Norte, Pequim concentra cerca de 97% do comércio externo norte-coreano e mantém um tratado de defesa mútua desde 1961. A Rússia, por sua vez, recebeu tropas e munições da Coreia do Norte após a invasão da Ucrânia, formalizando um pacto de defesa mútua em 2024.

O evento também projeta Xi Jinping como mediador global e fortalece a posição de Kim Jong-un em negociações internacionais. O Japão expressou preocupação com o desfile, apontando “tons anti-japoneses” ligados à comemoração da rendição de 1945.