Reprodução: Wikimmedia Commons Kim Jong Un.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, esteve em Pequim nesta semana para participar de um desfile militar que marcou o 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial.

Fiel à tradição, o líder norte-coreano optou por viajar em seu trem blidado, apelidado de Taeyangho, ou "fortaleza móvel" . Ele cruzou a fronteira para a China no veículo luxuoso, viajando por cerca de 4.500 km em aproximadamente 20 horas. As informações são do jornal britânico The Guardian.





De acordo com agências de inteligência da Coreia do Sul e do Japão, o trem possui ainda um detalhe peculiar: um banheiro exclusivo, desenhado para evitar que resíduos biológicos, como fios de cabelo e excrementos, sejam descartados de forma indevida.

A medida teria como objetivo evitar o vazamento de dados sensíveis, como material genético ou informações sobre a saúde do líder norte-coreano.

Kim Jong-un leva a filha ao desfile militar

Kim Jon-un desceu de seu trem blindado seguido por sua filha, Kim Ju Ae, no que foi a primeira aparição internacional da jovem, ainda segundo o The Guardian.

De acordo com o jornal, especula-se que a garota - que aparenta estar na adolescência - está sendo treinada para se tornar a primeira líder mulher da Coreia do Norte.

De acordo a CNN, Kim Ju Ae tem aparecido em diversas ocasiões públicas nos últimos anos, principalmente em eventos militares, o que sugere que Kim Jong-un pode estar preparando-a para se tornar sua sucessora.

Se as especulações se confirmarem e a jovem for escolhida para substituir seu pai, ela se tornará o quatro membro da família Kim a governar a Coreia do Norte desde seu bisavô, Kim II-sung, em 1948.



