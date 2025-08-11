Reprodução/via MSN Souvenir em formato de míssil intercontinental entregue aos turistas russos



Recentemente, 15 turistas russos participaram da primeira excursão internacional ao recém-inaugurado resort de Wonsan Kalma , na Coreia do Norte.

Idealizado por Kim Jong Un, o complexo à beira-mar está localizado no litoral leste do país e chama atenção pelas praias de areia branca e águas cristalinas.

Com capacidade para até 20 mil visitantes, o resort oferece pacotes de uma semana por cerca de US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil na cotação atual), valor que inclui passagens aéreas, hospedagem e alimentação — sem contar as taxas adicionais cobradas por agências russas.

Entre os que tiveram a oportunidade de conhecer de perto o território norte-coreano, está a turista Anastasiya Samsonova.

A russa de 33 anos, que trabalha como gerente de RH, passou uma semana de férias na Coreia do Norte e garante que a experiência foi positiva.





Em posts em suas redes sociais Anastasiya afirmou que a viagem foi proveitosa, mas entre os registros de praia de areia branca, mar cristalino e hotéis imponentes, um detalhe roubou a cena: os turistas voltaram para casa com um souvenir em formato de ogiva nuclear.

O item, que imita um míssil intercontinental em miniatura, foi exibido pela turista russa em seu perfil no Instagram.

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Quando a viagem é bem-sucedida e você tem uma ogiva nuclear, um jornal norte-coreano e muitas impressões".

A lembrança, no mínimo inusitada, parece ser mais do que um simples objeto decorativo. O simbolismo do presente escolhido pelo governo norte-coreano pode reforçar uma imagem de poderio militar, mesmo em um contexto de turismo e lazer.

Parceria com a Rússia

Esse simbolismo também é refletido no momento de estreitamento de laços nas relações entre Rússia e Coreia do Norte.

Nos últimos anos, a aproximação entre os dois países tem se intensificado, ultrapassando afinidades ideológicas e focando em uma colaboração prática.

Entre os avanços, estão a cooperação militar, acordos de defesa mútua, investimentos conjuntos em infraestrutura e até uma abertura controlada ao turismo.

Além disso, a Coreia do Norte tem fornecido munições e tropas para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Para Moscou, esse estreitamento dos laços representa uma oportunidade estratégica, com potencial para fortalecer a segurança e a estabilidade tanto na Península Coreana quanto em toda a região do nordeste asiático.



