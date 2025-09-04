Reprodução Alça da Dutra para Fernão Dias deve ser liberada neste domingo

A partir deste domingo (7), a Via Dutra (BR-116) ganha dois novos viadutos que vão permitir a ligação direta com a rodovia Fernão Dias (BR-381) , que liga São Paulo a Belo Horizonte.

A liberação será feita pela RioSP, empresa do grupo Motiva que administra a estrada, e promete trazer mais agilidade e conforto aos motoristas que passam por lá diariamente.

Com os novos viadutos, quem trafega pela pista expressa da Dutra poderá acessar a Fernão Dias sem precisar passar pela marginal. No sentido Rio de Janeiro, o acesso estará disponível na altura do km 227. Já para quem segue em direção a São Paulo, a conexão será feita por uma nova alça no km 226.

A entrega faz parte de uma série de liberações feitas na última semana. No domingo passado (31), foi entregue um viaduto que conecta a Fernão Dias à pista expressa da Dutra no sentido São Paulo.

Dois dias antes, na sexta-feira (29), também foi aberto a via que liga a Dutra à rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Avanço das obras

Para seguir com as obras na Região Metropolitana de São Paulo, a RioSP vai alterar os acessos da Dutra a partir das 8h deste sábado (6). O atual acesso da pista marginal para a expressa, no sentido Rio de Janeiro, será fechado na altura do km 227,9. A nova opção para os motoristas ficará um pouco mais à frente, no km 228,7.





Segundo a concessionária, as mudanças fazem parte do plano de modernização da Dutra, que busca dar mais segurança, rapidez e conforto para quem trafega pela rodovia mais movimentada do país.