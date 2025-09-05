Um episódio de racismo terminou em briga generalizada durante uma partida das Olimpíadas Escolares no Colégio PH, na Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (4). Segundo relatos, um estudante branco teria imitado gestos de macaco direcionados a um colega negro e bolsista, o que desencadeou a confusão.
Colegas da vítima reagiram em defesa do amigo, e a discussão rapidamente evoluiu para uma troca de socos e xingamentos entre alunos do ensino médio. A briga envolveu vários estudantes, e a situação só foi controlada após intervenção de funcionários da escola.
Em nota, a direção do colégio informou que o aluno autor da ofensa foi expulso. A instituição afirmou ter acolhido os estudantes que sofreram a violência e destacou que o episódio "não condiz com os valores e diretrizes adotados pelo colégio" .
"O aluno autor das ofensas não continuará na nossa escola, e os alunos que foram alvo estão sendo acolhidos. Repudiamos qualquer atitude discriminatória. Temos o compromisso com uma cultura antirracista, reafirmando que a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e igualitária é – e sempre será – uma responsabilidade diária do pH" , diz o comunicado.
O texto ainda reforça que a escola mantém iniciativas como o “ Percurso Antirracismo e Antidiscriminação” e programas estruturantes de combate ao bullying e apoio psicológico.
Ao Portal iG, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que investiga o caso sob sigilo.