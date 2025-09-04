FreePik A capital paulista deve registrar máxima de 18 °C a 19 °C

A frente fria que avança pelo Sul do Brasil deve alcançar a capital de São Paulo nesta sexta-feira (5). O sistema, impulsionado por uma massa de ar polar, já provoca chuva intensa no Rio Grande do Sul e alterações no tempo em Santa Catarina e no Paraná.

No Rio Grande do Sul, os acumulados de chuva até a manhã desta quinta-feira (4) chegaram a 111 milímetros em São Borja, 107 mm em Santo Antônio das Missões e 100 mm em Bossoroca.

Em Porto Alegre, rajadas de vento chegaram a 60 km/h, com temperaturas entre 12 °C e 13 °C. A instabilidade permanece até a noite, mas com menor intensidade.

As temperaturas também caíram em outras cidades gaúchas: São Martinho da Serra e Itaara registraram 9,3 °C, Jaguari 9,5 °C, Encruzilhada do Sul 9,8 °C e Santiago 9,9 °C.

Em Santa Catarina, a frente fria já provoca chuva desde esta quinta, com maior intensidade no Oeste e Meio-Oeste. A previsão para sexta-feira (5) indica risco de precipitação forte e temporais isolados nessas regiões.

No Paraná, o tempo se manteve firme e quente nesta quinta, com exceção do Sudoeste, onde choveu. Para sexta, a expectativa é de chuva forte e temporais isolados no Sudoeste e Oeste, especialmente em Foz do Iguaçu.





Frio em SP

Em São Paulo, o interior deve ter temperaturas elevadas nesta quinta e sexta, com máximas entre 32 °C e 37 °C em diversas regiões.

A chegada da frente fria deve mudar o cenário: na capital paulista, que passará pelo frio já amanhã, deve registrar máxima de 18 °C a 19 °C, com muitas nuvens e possibilidade de garoa. No domingo (7), a expectativa é de máxima entre 21 °C e 22 °C.

A massa de ar polar associada ao sistema também atinge países vizinhos. Na Argentina, as temperaturas chegaram a -9,2 °C em Maquinchao (Rio Negro) e 2,4 °C em Ezeiza, na Grande Buenos Aires.