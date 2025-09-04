Reprodução: Site Carlo Acutis Vaticano se prepara para a canonização de Carlo Acutis

O Vaticano pendurou, nesta quinta-feira (4), na fachada da Basílica de São Pedro, em Roma, uma imagem de Carlo Acutis , beato britânico que será canonizado no próximo domingo (07) pelo Papa Leão XIV.

O jovem de 15 anos, que morreu em 2006, será reconhecido como o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

Segundo informações do site Vatican News, a cerimônia está marcada para acontecer na Praça de São Pedro. Esse será o primeiro evento de canonização conduzido pelo novo pontífice, eleito em maio após a morte do Papa Francisco.

Inicialmente, a canonização de Carlo estava marcada para acontecer no dia 27 de abril, mas o evento foi suspenso em razão do falecimento do pontífice argentino.

De acordo com o Vatican News, Carlo será canonizado juntamente do beato italiano Pier Giorgio Frassati, que morreu de poliomielite em 1920 e ficou conhecido por sua dedicação aos pobres. O retrato de Frassati também foi exibido hoje na Basílica de São Pedro.

O evento será transmitido ao vivo pelo Vatican News.

O primeiro santo millennial: o que isso significa?

Carlo Acutis nasceu em 1991, em Londres, e cresceu em Milão. Ele é considerado "o primeiro santo millenial" porque pertence à geração nascida entre o início dos anos 1980 e meados da década de 1990, período marcado pela convivência com a internet, os videogames e as primeiras redes sociais.

Segundo o site Brittanica, o termo millennial foi usado pela primeira vez no livro Gerações (1991), de William Strauss e Neil Howe, que consideraram que seria um nome apropriado para a primeira geração a atingir a idade adulta no novo milênio.

Os millennials são a geração situada entre a Geração X, formada por pessoas nascidas entre 1965 e 1980, e a Geração Z, que inclui os nascidos entre 1997 e o início da década de 2010.

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, onde também foi batizado, mas logo a família voltou para Milão, Itália, onde ele cresceu. Seus pais viviam uma vida economicamente confortável e, apesar de se considerarem católicos, não praticavam a religião.

A espiritualidade de Carlo foi fortemente influenciada por sua babá polonesa, chamada Beata, que lhe ensinou as primeiras orações e despertou seu interesse por Deus desde os 4 anos de idade. A fé de Carlo acabou reaproximando sua família das práticas católicas.





O jovem frequentava a missa todos os dias, participava da Adoração Eucarística e rezava o Rosário. Além disso, Carlo prestava serviços aos pobres.

O jovem adorava navegar na internet e, muito cedo, percebeu o potencial da web como ferramenta de evangelização. Sendo assim, aos 11 anos, ele começou a criar um site dedicado a catalogar milagres eucarísticos ao redor do mundo.

Carlo morreu no dia 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, doença grave que se espalhou em poucos dias. Dois meses antes de descobrir o problema de saúde, Acutis gravou um pequeno vídeo afirmando que "era destinado a morrer" .

A beatificação de Carlo Acutis ocorreu em 10 de outubro de 2020 na Basílica de São Francisco de Assis. O rito reconheceu um milagre atribuído à sua intercessão: a cura de um menino brasileiro de Campo Grande, portador de uma rara anomalia pancreática.

O segundo milagre atribuído a Carlo é a recuperação de Valeria Valverde, uma jovem costarriquenha que sofreu um grave acidente na Itália em 2022.