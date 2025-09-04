Antonio Cruz/Agência Brasil Plenário da Câmara dos Deputados, durante recesso







Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (4) testou quatro cenários diferentes para a disputa de senador no estado

Nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (1), mostra Carlos Bolsonaro à frente em uma possível disputa para o Senado Federal pelo estado de Santa Catarina. O nome dele foi testado em três de um total de quatro simulações e aparece como vencedor com boa vantagem em todos os cenários.



A pesquisa foi realizada entre os dias 02 e 03 de setembro e ouviu 1,2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Clique aqui para acessar a pesquisa completa.



No primeiro cenário testado, sem o nome de Carlos Bolsonaro, a liderança fica com Carolina de Toni, que chega a 36% da preferência dos entrevistados. Espiridião Amim e Adriano Silva ficam com 27% e 22%, respectivamente. Em seguida, aparecem Júlia Zanatta e Décio Lima empatados com 19%. Confira:



Cenário 1

Carolina de Toni (PL): 36%

Esperidião Amin (PP): 27%

Adriano Silva (Novo): 22%

Júlia Zanatta (PL): 19%

Décio Lima (PT): 19%

Paulo Alceu (sem partido): 9%

Antídio Lunelli (MDB): 9%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/Não respondeu: 5%



No segundo cenário, Carlos Bolsonaro surge na dianteira, com 44%, sendo que Carolina de Toni fica com 33% das intenções de votos e Espiridião Amin tem 21%. Confira:



Cenário 2

Carlos Bolsonaro (PL): 44%

Carolina de Toni (PL): 33%

Esperidião Amin (PP): 21%

Décio Lima (PT): 19%

Adriano Silva (Novo): 18%

Antídio Lunelli (MDB): 8%

Paulo Alceu (sem partido): 7%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/Não respondeu: 4%



No terceiro e quarto cenários Carlos Bolsonaro alcança 45% da preferência dos eleitores e Carolina de Toni permanece com 33%. Veja:



Cenário 3

Carlos Bolsonaro (PL): 45%

Carolina de Toni (PL): 33%

Esperidião Amin (PP): 21%

Décio Lima (PT): 19%

Adriano Silva (Novo): 17%

Carlos Chiodini (MDB): 7%

Paulo Alceu (sem partido): 7%

Nulo/Branco: 7%



Cenário 4

Carlos Bolsonaro (PL): 45%

Carolina de Toni (PL): 33%

Esperidião Amin (PP): 21%

Décio Lima (PT): 19%

Adriano Silva (Novo): 18%

Paulo Alceu (sem partido): 7%

Vinícius Lummertz (PSDB): 4%

Nulo/Branco: 7%



O Realtime Big Data também fez pesquisas estimuladas para o Governo do Estado e consultou os eleitores sobre aprovação ao governador Jorginho Melo. Acesse aqui a pesquisa.



