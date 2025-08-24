Kremlin - 30.10.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Um ataque com drones atribuído à Ucrânia provocou um incêndio em uma central nuclear na região russa de Kursk, na noite de domingo (24), segundo autoridades russas.

O episódio ocorreu no mesmo dia em que a Ucrânia comemorava os 34 anos de sua independência da União Soviética, segundo informações da EuroNews.

Segundo a administração da usina, o fogo foi controlado e não houve feridos. Apesar do transformador atingido, os níveis de radiação seguiram dentro da normalidade.

O órgão de vigilância nuclear da ONU disse saber dos relatos, mas afirmou não ter confirmação independente. O diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, reforçou que "todas as instalações nucleares devem ser protegidas em todos os momentos".

As forças russas relataram um incêndio no porto de Ust-Luga, na região de Leningrado, após a queda de destroços de drones abatidos. Moscou disse ter interceptado 95 drones ucranianos à noite, enquanto a Ucrânia relatou ter bloqueado 48 dos 72 drones russos no mesmo período. Kiev não comentou oficialmente os ataques atribuídos a suas forças.

As trocas de ataques aconteceram nas celebrações em Kiev. Em discurso na Praça da Independência, o presidente Volodymyr Zelensky idisse que "estamos construindo uma Ucrânia que terá força e poder suficientes para viver em segurança e paz".

O premiê canadense, Mark Carney, esteve presente na cerimônia, e a Noruega anunciou nova ajuda militar de cerca de 7 bilhões de coroas (594 milhões de euros) para a defesa aérea, em parceria com a Alemanha.





Enquanto isso, os combates continuam no leste da Ucrânia. No sábado, Moscou declarou a captura de duas aldeias na região de Donetsk.