Reprodução/Instagram Ventos foram tão fortes que o Porto de Santos suspendeu as atividades por 4h

Fortes ventos atingiram a Baixada Santista entre a noite de sábado (23) e a madrugada de domingo (24), com velocidades de 80 km/h e rajadas que chegaram a 100 km/h, segundo informações da Praticagem de São Paulo. A ventania foi tão forte que o Porto de Santos suspendeu suas atividades entre as 23h50 e 3h20.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a força das rajadas que atingiram a praia.

Assista:

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo potencial" para ventos costeiros, válido até as 23h de domingo (24), que atinge toda a faixa do litoral paulista.

Em Santos e São Vicente, a Defesa Civil registrou quedas de árvores sobre vias públicas em diferentes pontos, mas sem relatos de feridos ou de moradias atingidas. As equipes atuam na remoção dos obstáculos e na limpeza das ruas.

No Guarujá, foram confirmadas cinco ocorrências de árvores caídas em vias públicas, enquanto em Bertioga uma árvore tombou e será retirada pela Secretaria de Serviços Urbanos. Nenhum dos casos teve registros de vítimas.

Já em Cubatão, a Defesa Civil registrou apenas a queda de um galho de árvore, também sem consequências mais graves.

Chegada de frente fria

O vento forte é resultado da chegada de uma frente fria pelo litoral paulista. Além dos ventos e da queda de temperatura, o sistema vai afetar o mar: a Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca, com previsão de ondas de até 2,5 metros até segunda-feira (25).





A recomendação das autoridades é ter cautela ao praticar esportes aquáticos nos próximos dias. A orientação é evitar entrar no mar durante o período de instabilidade e acompanhar os boletins meteorológicos.