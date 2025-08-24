Agência Brasil Chuva em São Paulo

O domingo(24) deve ser de extremos no clima brasileiro, isso porque enquanto boa parte do país enfrentará uma onda de calor intensa, por conta do " veranico ", com temperaturas que podem passar dos 37 °C e provocar queda da umidade do ar, a região Sul estará sob influência de uma frente fria que deve trazer chuvas fortes, granizo e ventos acima de 90 km/h.

Alerta para tempestades e alagamentos

No Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões da Campanha e das Missões, a previsão é de acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 mm em apenas 24 horas, volume capaz de causar alagamentos e enxurradas.

As rajadas de vento devem superar os 90 km/h, e há chance de queda de granizo e formação de tornados. A Defesa Civil orienta que a população busque abrigo em locais seguros e evite deslocamentos em áreas de risco.

Sudeste e Centro-Oeste

Estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal terão temperaturas elevadas acompanhadas de umidade do ar muito baixa, o que aumenta os riscos de incêndios florestais e agrava doenças respiratórias.

Em São Paulo, o cenário será dividido. Na capital, os termômetros devem variar entre 15 °C e 22 °C, com tempo nublado e pancadas isoladas de chuva no sul e leste do estado, influenciadas pela frente fria. Já em cidades do interior, como Ribeirão Preto, a previsão é de calor intenso, com mínima de 18 °C e máxima de 35 °C.

Norte e Nordeste

No Norte e no Nordeste, a previsão é de tempo firme e temperaturas altas. Em estados como Tocantins, Maranhão, Pará e Bahia, os termômetros podem se aproximar dos 40 °C. No litoral nordestino, há possibilidade de pancadas rápidas de chuva, mas o predomínio será de sol e ar abafado.

Capitais: temperaturas mínimas e máximas



Belo Horizonte (MG): 14 °C / 30 °C

Brasília (DF): 18 °C / 30 °C

Curitiba (PR): 9 °C / 21 °C

Florianópolis (SC): 12 °C / 16 °C

Goiânia (GO): 19 °C / 33 °C

Manaus (AM): 25 °C / 35 °C

Porto Alegre (RS): 8 °C / 15 °C

Rio de Janeiro (RJ): 19 °C / 28 °C

Salvador (BA): 20 °C / 28 °C

São Paulo (SP): 15 °C / 22 °C

No Sul, deve-se ter atenção redobrada para rajadas de vento, alagamentos e risco de granizo. Já nas regiões sob calor intenso, a recomendação é hidratar-se com frequência, evitar exposição prolongada ao sol, proteger grupos mais vulneráveis (como crianças e idosos) e reduzir atividades físicas em horários de maior calor.

Os próximos dias devem manter esse cenário de instabilidade no Sul e onda de calor no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e interior do Sudeste, reflexo de um agosto marcado pelo predomínio do ar seco no Brasil.