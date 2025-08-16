Reprodução/TV Globo Putin e Trump negociam acordo de paz na Ucrânia

Horas antes do encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Donald Trump disse a jornalistas que não ficaria feliz se a conversa não resultasse em um anúncio de cessar-fogo na guerra com a Ucrânia.

Guerra, aqui, é licença poética.

O líder russo foi até o Alaska para dizer que o chefe da Casa Branca poderia tirar o cavalinho da neve.

A resposta era óbvia. Por que alguém que está ganhando uma guerra, com forças militares mais próximas da tomada de Kiev do que nunca, diria “claro, pois não, vou ligar agora para os meus chefes das Forças Armadas e garantir o seu Nobel da Paz. Confia”.

Nem Trump, que baba na gravata, acreditava nessa conversa.

O “não” ele já tinha.

Faltava a humilhação, e ela veio em um post na rede social Truth em que ele declarou ter passado “um dia ótimo e muito bem-sucedido no Alasca!”

Só faltou dizer que passou calor.

Essa é a história que ele conta para o público interno.

Mas há outra não revelada.

Se não, qual seria a razão para que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não estar em um dos aviões da Joint Base Elmendorf-Richardson, em Anchorage?

Na mesma postagem, Trump já não queria tanto assim o cessar-fogo.

Disse preferir um acordo de paz mais amplo do que uma mera interrupção provisória do massacre.

Isso hoje significa uma rendição total da Ucrânia, com territórios amplos anexados oficialmente (e sem sanções) pela Rússia.

Putin conseguira, assim, o que desejava desde o início do conflito: mandar as forças da Otan, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para longe de seus domínios. Como? Anexando o vizinho rebelde que flertava com o inimigo.

Só que entre o sorriso de boas-vindas e o tuíte de Trump, a conversa certamente enveredou para outros lados. O que Trump quer é passar a régua logo no conflito com alguma dignidade para conter logo a influência chinesa na região.

Hoje Moscou é um distrito de Pequim, de onde saem automóveis e outros dispositivos eletrônicos na mesma rota por onde passam petróleo e gás natural russo.

Os Estados Unidos adorariam colocar o pé nesta mangueira.

Putin conversou com o presidente Lula antes de se encontrar com Trump.

Muitos (os ingênuos) acreditaram que o tema da conversa era também a guerra na Ucrânia.

Trump, ao saber do telefonema, mandou cancelar uma reunião que aconteceria na mesma semana entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, para discutir a revisão das tarifas.

Na guerra comercial de Trump, Brasil e Rússia são coadjuvantes de uma disputa entre chineses e norte-americanos.

E estes vão usar a força, em um caso, e o flerte, em outro, para conter o que o próprio Trump já classificou como ameaça aos interesses de seu país (leia-se Brics e a proposta de desdolarização das transações entre países).

Mas e a guerra?

Como disse o professor Leonardo Trevisan, em sua participação nesta semana no programa ICL Notícias de sexta-feira (15), “coitada da Ucrânia”.



