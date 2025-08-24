Um comissário de bordo da British Airways foi encontrado nu e desorientado após o uso de drogas em um banheiro da classe executiva durante um voo entre San Francisco, nos Estados Unidos, e Londres, no Reino Unido.
O funcionário, identificado como Haden Pentecost, de 41 anos, apresentava sinais de agitação, pupilas dilatadas e não conseguia realizar tarefas básicas de segurança. O caso aconteceu em 25 de maio, mas só ganhou repercussão nos últimos dias, após reportagem da BBC.
Segundo relatos, ele disse que estava sentindo cólica e se trancou no banheiro. Quando colegas conseguiram entrar, o encontraram sem roupas e desorientado.
Exames de sangue detectaram a presença de metanfetamina e anfetaminas no organismo do funcionário, que foi retirado de suas funções ainda durante o voo e monitorado pela tripulação até o pouso.
Após a chegada, ele recebeu atendimento médico. Em seguida, foi acompanhado pela polícia e preso preventivamente.
Pentecost foi demitido e se declarou culpado no Tribunal de Magistrados de Uxbridge por atuar na aviação sob efeito de drogas. Ele aguarda sentença, que será definida em uma audiência no Tribunal de Isleworth.
Em nota, a British Airways afirmou que o caso é investigado pelas autoridades e que o funcionário segue afastado.