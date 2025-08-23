Reprodução/ Freepik Sol e calor causam risco de queimadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de baixa umidade relativa do ar, que atingem pelo menos 12 estados entre este sábado (23) e o domingo (24). As áreas de maior risco estão no Centro do país, mas o aviso se estende do Paraná, no Sul, até o Maranhão, no Nordeste.

O primeiro alerta, de "perigo potencial", indica a umidade entre 30% e 20%. Já o alerta laranja, de "perigo", aponta índices entre 20% e 12% em várias regiões.

Ao todo, 12 estados estão sob alerta: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Pará, Tocantins, Paraná, Maranhão e Rondônia, além do Distrito Federal.

Alerta para incêndios e umidade em níveis críticos no Sudeste

Em Minas Gerais, a Defesa Civil reforçou que o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba estão entre as áreas mais vulneráveis a queimadas até domingo (24). Segundo os órgãos de meteorologia do estado, a combinação de calor, ventos acima de 50 km/h e baixa umidade pode favorecer a propagação do fogo.

Em São Paulo, o sábado (23) será marcado pelo efeito pré-frontal, que provoca sensação de calor e abafamento. Na região metropolitana, os termômetros variam entre 18 °C e 33 °C; na Baixada Santista, entre 18 °C e 29 °C; e na Serra da Mantiqueira, de 17 °C a 30 °C.

A situação é mais grave no interior paulista: Campinas e Sorocaba e Bauru, as máximas podem atingir 32 °C, com umidade relativa do ar entre 19,9% e 12%; em Presidente Prudente e Marília, 35 °C.

A região mais crítica é a de Franca, Barretos e Ribeirão Preto, onde os termômetros podem chegar a 37 °C e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 12%.

Recomendações

O Inmet e as Defesas Civis estaduais aconselham manter beber água constantemente ao longo do dia, para manter a hidratação, além de evitar exposição ao sol nos horários mais quentes.

Outra recomendação é reduzir atividades físicas intensas e adotar cuidados extras com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.





Também é importante umidificar os ambientes, usar hidratantes corporais e não realizar queimadas ou descartar materiais que possam iniciar focos de incêndio.