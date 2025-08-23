Homem é preso pela PF com 5,6 kg de cocaína escondidos em travesseiro no Galeão
reprodução/pf
Um homem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na tarde de sexta-feira (22) ao tentar embarcar com 5,6 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador.

Segundo a PF, a droga foi localizada em uma fiscalização de rotina da Delegacia Especial no aeroporto. Ela estava escondida dentro de um travesseiro, na bagagem despachada pelo suspeito.

O homem, natural de Goiânia (GO), tinha como destino Dublin, na Irlanda, com escala prevista em Lisboa, Portugal.


Após a prisão, ele foi levado ao sistema prisional do estado e deve responder por tráfico internacional de drogas.

