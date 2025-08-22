Centro de Geopesquisa GFZ Helmholtz/Reprodução Terremoto de magnitude 7.3 foi registrado ao sul da América do Sul





Um terremoto de magnitude 7,3 foi registrado na noite desta quinta-feira (21) na Passagem de Drake, região localizada entre a América do Sul e a Antártica, segundo o Centro de Geopesquisa GFZ Helmholtz, da Alemanha.

O epicentro do tremor ficou a 706 quilômetros a noroeste da cidade de Tolhuin, no arquipélago argentino da Terra do Fogo, em profundidade de 10,8 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A profundidade do tremor, é considerada relativamente rasa.

Alerta no Chile

Após o registro, a Hidrográfica e Oceanográfica da Marinha do Chile (SHOA) anunciou risco de tsunami. “ Há ameaça de tsunami para a costa do Chile ”, informou o órgão em nota oficial.

A Secretaria Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (SENAPRED) também emitiu aviso, pedindo à população que deixasse as áreas litorâneas.

Revisão da magnitude

Inicialmente, o Serviço Geológico dos Estados Unidos havia indicado magnitude 8,0, mas o valor foi corrigido para 7,5 após novas análises.

Enquanto isso, o Centro de Geopesquisa GFZ Helmholtz, da Alemanha, registra 7,3. Esse valor é calculado usando a média de várias medições de estações de monitoramento, segundo o centro de pesquisa.

Cancelamento do alerta

O Centro de Alerta de Tsunamis da agência meteorológica dos Estados Unidos informou em seguida que não havia mais perigo. “ Não há mais ameaça de tsunami decorrente deste terremoto ”, destacou em comunicado.









Monitoramento

As autoridades ressaltaram que cada país deve avaliar os riscos locais e divulgar informações adicionais.

Até o momento, não há registro de vítimas ou danos relacionados ao tremor.