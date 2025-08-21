Gustavo Moreno/STF STF





O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até as 20h34 desta sexta-feira (22) para prestar esclarecimentos "convincentes" ao Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o plano de fuga e o descumprimento de medidas cautelares, como as centenas de postagens em redes sociais e tentativas de obstrução da Jusitiça.

As supostas trangressões foram identificadas a partir de investigações realizadas pela Polícia Federal (PF), consolidadas num relatório de 170 páginas.



Caso a Corte não aceite as explicações, ela poderá impor medidas cautelares adicionais de imediato ou, até mesmo, decretar a prisão preventiva de Bolsonaro.

O prazo para que o ex-presidente reponda ao STF, foi estipulado na quarta-feira (20) pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deverá se manifestar dentro desse mesmo prazo.







