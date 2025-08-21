STF
Gustavo Moreno/STF
STF


O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até as 20h34 desta sexta-feira (22) para prestar esclarecimentos "convincentes" ao Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o plano de fuga e o descumprimento de medidas cautelares, como as centenas de postagens em redes sociais e tentativas de obstrução da Jusitiça.

As supostas trangressões foram identificadas a partir de investigações realizadas pela Polícia Federal (PF), consolidadas num relatório de 170 páginas.

Caso a Corte não aceite as explicações, ela poderá impor medidas cautelares adicionais de imediato ou, até mesmo, decretar a prisão preventiva de Bolsonaro.

O prazo para que o ex-presidente reponda ao STF, foi  estipulado na quarta-feira (20) pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deverá se manifestar dentro desse mesmo prazo.



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/cenario-juridico/2025-08-21/stf-aguarda-resposta-convincente-de-bolsonaro-ate-as-20h34.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!