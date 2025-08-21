Redes sociais irmãos menendez podem receber liberdade condicional

O caso dos irmãos Menendez entra em uma nova etapa. A possibilidade de concessão de liberdade condicional surgiu após decisão de um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles, que, em maio deste ano, suspendeu as penas impostas aos dois, permitindo que avancem para essa fase do processo.

De acordo com o NBC4 News, as audiências foram marcadas para esta quinta-feira (21) e sexta-feira (22), com Erik Menendez sendo ouvido primeiro e Lyle Menendez no dia seguinte.

Cada solicitação será avaliada individualmente, o que significa que um deles pode ter o pedido aceito enquanto o outro pode receber uma negativa.

Caso o conselho de liberdade condicional aprove o benefício e a decisão seja confirmada pelo conselheiro-chefe, o desfecho ficará sob responsabilidade do governador Gavin Newsom, que poderá ratificar a concessão, rejeitá-la ou solicitar uma revisão do parecer.





Relembre o caso

Lyle e Erik Menendez cumprem pena de prisão perpétua pelos assassinatos de seus pais, José e Kitty Menendez, ocorridos em 1989, nos Estados Unidos.

O crime, que causou enorme repercussão no país, ganhou destaque internacional não apenas pela brutalidade, mas também pela complexidade do julgamento, marcado por denúncias de abusos cometidos contra os irmãos e discussões sobre a possibilidade de legítima defesa.

Inicialmente, ambos foram condenados sem direito à liberdade condicional.

Em maio deste ano, no entanto, as penas foram revistas para 50 anos de prisão, o que os torna tecnicamente aptos a pleitear liberdade condicional.

Nos últimos anos, o caso voltou a ganhar notoriedade ao ser adaptado para produções de streaming. A Netflix lançou a minissérie de nove episódios “Monstros: Irmãos Menendez – Assassinos dos Pais” e o documentário “O Caso dos Irmãos Menendez”.

As obras reconstituem o crime, o julgamento e as polêmicas que cercaram a história, incluindo as acusações de abusos sexuais e psicológicos sofridos pelos irmãos.