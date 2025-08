shutterstock Empire State Building, Nova York

Um terremoto de magnitude preliminar 3.0 foi registrado na noite de sábado (10) na região metropolitana de Nova York, com epicentro em Hasbrouck Heights, Nova Jersey, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos(USGS).

O tremor ocorreu às 22h18, a uma profundidade estimada de 10 quilômetros — considerada rasa em comparação com outros eventos semelhantes.

Segundo Jonathan Tytell, geofísico do USGS, não houve registro de feridos ou danos estruturais. “Substantially less life threatening” do que o terremoto de magnitude 8.8 que atingiu a Rússia e chegou a gerar alertas de tsunami nos Estados Unidos, avaliou Tytell.

Logo após o tremor, a NYC Emergency Management informou que não houve grandes impactos, embora tremores pudessem ser sentidos em algumas partes da cidade. Em publicação na rede X, a agência orientou que moradores fiquem atentos a possíveis riscos como objetos fora do lugar, quedas de detritos ou fissuras, além de se prepararem para réplicas que podem ocorrer minutos, horas ou até dias depois do evento principal.

Entre as reações, o perfil oficial do Empire State Building também se manifestou na rede X, tranquilizando os nova-iorquinos: “I AM FINE (ESTOU BEM)”.

Tytell acrescentou que são esperados pequenos tremores secundários de magnitude em torno de 1.0, mas destacou que é improvável que o evento seja um aviso de algo maior. Ele também disse não acreditar que este seja um tremor residual do terremoto de magnitude 4.8 registrado na mesma região em abril de 2024.