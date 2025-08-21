Centers for Disease Control and Prevention/Reprodução A Naegleria fowleri entra pelo nariz, alcança o cérebro e consome o tecido cerebral

Um homem do Missouri, nos Estados Unidos, morreu em um hospital na região de St. Louis após contrair uma infecção cerebral rara e quase sempre fatal causada pela ameba Naegleria fowleri.

Segundo o Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri (DHSS) o homem teria possivelmente contraído a ameba durante um passeio de esqui aquático no Lago de Ozarks.

O órgão confirmou a morte nesta quarta-feira (20). “ Lamentamos confirmar que a morte do paciente ocorreu em 19 de agosto em um hospital da área de St. Louis. Estendemos nossas mais profundas condolências aos familiares do paciente ”, diz o comunicado.

Risco de infecção



Naegleria fowleri é uma ameba unicelular presente naturalmente em água doce morna e solo, que normalmente se alimenta apenas de bactérias.

A infecção ocorre quando a ameba entra pelo nariz e alcança o cérebro, onde causa destruição do tecido cerebral e inflamação, provocando a meningoencefalite amebiana primária (MAP), que tem taxa de mortalidade de 98%.

Com avanço rápido, a doença apresenta sintomas iniciais de febre e náusea, evoluindo para convulsões, alucinações, coma e morte em menos de duas semanas.

A maioria das infecções ocorre quando a água entra pelo nariz durante atividades em lagos e rios, especialmente em meses quentes. Embora rara, a contaminação também pode ocorrer com água de torneiras não tratadas usada em irrigação nasal.

Entre 1962 e 2024, foram registrados 167 casos de MAP nos Estados Unidos, com apenas quatro sobreviventes, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Segundo nota técnica da Secretaria de Saúde do Governo do Ceará, houve registro de morte de uma criança em setembro de 2024 por meningoencefalite aguda de origem infecciosa pela ameba.

A nota ainda informa que os casos documentados de infecção por Naegleria fowleri no Brasil são muito raros, com relatos em humanos datados do final da década de 1970.





Medidas de prevenção

Autoridades de saúde recomendam manter o nariz fechado ou usar clipes nasais ao mergulhar em água doce, evitar imersão em águas termais não tratadas, não agitar o sedimento de rios e lagos e utilizar apenas água fervida ou destilada em irrigação nasal.

O Lago de Ozarks, localizado a cerca de três horas de St. Louis, é um destino popular para esportes aquáticos e turismo.