Reprodução/X Jato militar explode na Malásia

Um jato F/A-18D Hornet da Força Aérea Real da Malásia(RMAF) explodiu durante a decolagem no Aeroporto Sultan Ahmad Shah, em Kuantan, na noite desta quinta-feira (21). Os dois pilotos conseguiram ejetar-se a tempo e passam bem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em alta velocidade na pista, deixando um rastro de chamas antes de ser envolvida por uma bola de fogo. De acordo com a imprensa local, os militares foram levados ao Hospital Tengku Ampuan Afzan para exames médicos.

🇲🇾

Le moment où un avion de chasse américain F/A-18 Hornet a « explosé » alors qu'il tentait de décoller d'un aéroport en #Malaisie.





Testemunhas relataram momentos de pânico nas proximidades da base militar. “Após a explosão, pude ver chamas no aeroporto e fumaça saindo. Inicialmente havia um incêndio, mas depois houve uma explosão e o fogo ficou intenso” , contou Mazlan Abdullah, que estava em um restaurante próximo, à agência Bernama.

A RMAF confirmou o acidente em nota oficial, informando que medidas de contenção foram adotadas e que investigações estão em andamento.

A Malásia possui atualmente oito caças F/A-18D Hornet, adquiridos em 1997 da fabricante McDonnell Douglas, hoje parte da Boeing. O episódio reforça preocupações sobre a segurança da frota militar no país.