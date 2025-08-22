Reprodução/Instagram Mulher faz acordo judicial após ter relações sexuais com enteado de 15 anos

Uma enfermeira, acusada de abusar sexualmente do enteado de 15 anos, aceitou um acordo judicial para "reduzir significativamente" sua sentença de prisão. Alexis Von Yates, de 35 anos, foi acusada de abusos sexuais com o enteado após um "flagrante" por parte de seu marido, no ano passado. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

Os promotores do caso afirmaram à família da vítima que apoiou o acordo, pois isso significava que o adolescente de 15 anos evitaria "reviver" o episódio, algo que eles temiam que interromperia seu tratamento de saúde mental (que segue em andamento).

Com os termos de acordo judicial, a mulher cumprirá dois anos de prisão no Departamento de Correções, seguidos de dois anos de controle comunitário e 10 anos de liberdade condicional. A enfermeira também terá que cumprir 200 horas de serviço comunitário e pagar multas e custas judiciais.

Declarações futuras da mulher e da vítima ao tribunal, previstas para o mês de setembro, devem esclarecer mais detalhes da sentença.

O caso

Na noite do suposto abuso, Von Yates teria colocado seus dois filhos para dormir na casa do seu então marido, e depois disso foi para a sala jogar vídeo game e assistir filme com o enteado.

A enfermeira ofereceu maconha para o adolescente, que prontamente aceitou. Por volta de 1 hora da manhã, a mulher teria "desistido" de assistir um filme de terror, declarando que o mesmo estava chato e afirmando que estava se sentindo "excitada", de acordo com o jornal 'The Post'.

Em depoimento à polícia, o menor de idade afirmou que a madrasta disse estar "sexualmente frustrada por não fazer sexo há duas semanas, pois estava menstruada" .

A mulher tirou sua roupa íntima e pediu para que o enteado fizesse o mesmo. Ambos foram flagrados nus no sofá por Frank, marido de Von Yates e pai da vítima.